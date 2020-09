Arthur Aguiar parabeniza Mayra Cardi e se declara: 'amo você'

Arthur Aguiar parabenizou a ex Mayra Cardi no aniversário de 37 anos da influencer. Com um textão nas redes sociais, o ator postou um vídeo antigo dos dois juntos e admitiu os erros do passado.

"Eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e assumir o quanto eu errei com essa mulher incrível que eu escolhi para ser mãe da minha filha. Nossa, eu errei muito! Muito mesmo. Eu tenho vergonha e muito arrependimento do que eu fiz, isso eu tenho. Com certeza eu estava muito desconectado de tudo, inclusive de mim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de falar várias coisas para ela pessoalmente e pedir perdão”, escreveu.

Na publicação ele também pede perdão a família da ex-mulher: "Queria também aproveitar esse espaço e pedir perdão publicamente a todas as pessoas que amam ela, sua família (mãe, filho, irmão, irmã, Dona Elian, ex-cunhada), todos que são importantes para ela e que através das minhas atitudes se sentiram magoados por ver a pessoa que eles tanto amam do jeito que eles viram".

E continuou: Você é uma mulher muito especial, única e com certeza não merece menos do que isso. Que nesse seu novo ano você seja muito feliz e continue levando a sua luz para as pessoas, isso você sabe fazer como ninguém… Feliz aniversário!! Estarei sempre aqui, amo você!", declarou ele.