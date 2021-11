Anitta e Arrascaeta passam a se seguir no Instagram após cantora paquerar jogador

Anitta e Arrascaeta começaram a se seguir no Instagram após a cantora demonstrar interesse no jogador do Flamengo através de um comentário na rede social.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", questionou a Poderosa, ao comentar a notícia de que ela se apresentará na final da Copa Libertadores da América, que acontece no próximo sábado entre Flamengo e Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

Com a expectativa do encontro pessoalmente, já que a cantora de 28 anos e o jogador de 27 estarão no mesmo estádio, internautas começaram a "shippar" o casal.

O meio-campista uruguaio está solteiro desde o fim do seu casamento com a modelo uruguaia Camila Bastini, em agosto deste ano. Os dois estavam juntos desde 2013.