Anitta vai cantar na final da Libertadores e quer posto de musa do Flamengo

Em entrevista ao Podcats, Anitta contou que embora seja torcedora do Botafogo, sempre dá sorte ao Flamengo. "Eu vou cantar de novo na final da Libertadores, agora no sábado. Vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não sou Flamengo não, sabe? Eu sou botafoguense. Mas, assim, nas vezes em que eu fui para o Flamengo, o Flamengo ganhou, viu? (Nas vezes) Que eu cantei. O truque é: 'Eu vou, canto e vou embora'. Aí o Flamengo ganha. É uma loucura", disse.

Anitta, musa do Flamengo? A Poderosa quer se candidatar ao título após a final da Copa Libertadores da América. A cantora anunciou nesta terça-feira (23) que vai cantar na final do campeonato que acontece no sábado (27), contra o Palmeiras, no Uruguai, e já adiantou que dá sorte ao time.

