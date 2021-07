Acusada de fingir separação de Pyong Lee, Sammy explica flagra em fotos

A jovem afirmou que o ex-casal foi comprar uma televisão e que chegou a acenar e posar para as fotos do paparazzo, mas só foram publicadas imagens que eles apareciam de costas.

Acusada de estar fingindo o fim do casamento com o ex-BBB Pyong Lee, Sammy usou as redes sociais para falar sobre o assunto nesta terça-feira, 27.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.