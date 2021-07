Sammy Lee deixa de seguir Pyong após traição; ex-bbb some

Sammy Lee anunciou o fim do casamento com Pyong Lee na noite dessa segunda-feira (19) após a divulgação do teaser do reality “Ilha Record”.

A influencer já não segue mais o ex-bbb no Instagram. Enquanto isso, Pyong sumiu das redes sociais. Ele não comentou sobre a traição no reality, limitou os comentários em suas publicações e tirou o “cristão” da biografia do Instagram.

O colunista Leo Dias já havia noticiado há alguns dias que Pyong tinha traído Sammy com a ex-bbb Antonella Avellaneda no reality. O mágico negou afirmando ser “fake news”, mas ontem a Record divulgou no vídeo promocional Pyong na cama com Antonella com a chamada: “traição”.

Pouco tempo depois, Sammy anunciou a separação.