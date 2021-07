Pyong é detonado por trair Sammy Lee em reality: ‘encosto’

pyong apagando tudo relacionado a ilha, minha teoria é que ele tentou negociar com a emissora ou com a direção que não fosse ao ar. mentiu pra sammy achando q tava no papo e agora foi pego de surpresa com o VT e se fodeu. o mentiroso deve tá no ódio pic.twitter.com/1jY3m99bNr

FINALMENTE A SAMMY SEPAROU DO LIXO DO PYONG forças sammy, vc merece todo apoio pic.twitter.com/gfi2fyJKLC

Horas depois, Sammy anunciou o fim do casamento. Internautas se solidarizaram com a jovem e estão criticando o mágico.

Pyong Lee está sendo criticado por ter traído a esposa, Sammy Lee, no reality ‘Ilha Record’. A confirmação da pulada de cerca ocorreu com a divulgação do teaser do programa que mostra o ex-bbb na cama com Antonella.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.