Sammy Lee anuncia fim do casamento com Pyong após suposta traição em 'Ilha da Record'

Sammy Lee anunciou que o casamento com o ex-BBB Pyong Lee chegou ao fim. Ela divulgou a informação nas redes sociais, nesta segunda-feira (19), momentos depois que a RecordTV publicou a chamada do programa "Ilha Record", que estreia na próxima segunda-feira (26).

No vídeo publicado pela emissora, o hipnólogo aparece deitado na cama ao lado de um participante. No entanto, de acordo com o UOL, os rumores que Pyong teria traído a esposa no reality já circula há semanas.

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a dor. Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", escreveu Sammy no Instagram ao anunciar o fim do relacionamento.