Após perdoar Pyong, Sammy Lee chama ex-BBB Antonela de vagabunda

Depois de se pronunciar falando sobre Deus e perdão, ao comentar a traição do marido, Pyong Lee, no reality show “Ilha Record”, Sammy Lee não parece ter aplicado a mesma filosofia à ex-BBB Antonela, apontada como affair do mágico.

a sammy chamando a antonella de vagabunda? pic.twitter.com/fLsBvONKKt — ma ri. (@acostumadinha) July 11, 2021

Em tom de deboche, a influenciadora disparou “vou pedir pra vocês não irem atacar a ‘mocinha’... É… coitada, ela tá se fazendo de sonsa porque ela nunca se deparou com uma situação dessa, ela nunca imaginou que aconteceria isso de ser uma vagabunda”, disparou, rindo.

Em seguida, a jovem de 22 anos achou graça de si mesma: “Para”, e escreveu na legenda: “Ser evoluído”.

Para quem não sabe, alguns participantes do reality show “Ilha Record” relataram ao colunista Leo Dias que Pyong foi para debaixo do edredom com a ex-BBB Antonela, e depois do fim das gravações do programa, voltou a encontrá-la em um hotel de Paraty, enquanto Sammy estava hospedada na mesma cidade. Sammy postou uma sequência de stories defendendo o marido, afirmando que era uma tentação do "diabo" e dando a entender que sempre irá perdoar. Veja aqui.