Pyong Lee se pronuncia após ser acusado de trair esposa com ex-BBB Antonela

Quem publicou sobre a suposta traição foi Leo Dias, do Metrópoles. Segundo o colunista, três participantes do reality show confirmaram que o mágico traiu Sammy Lee com a argentina indo para debaixo do edredom durante o confinamento no programa, e após o fim das gravações, eles teriam se reencontrado em uma pousada em Paraty, enquanto a esposa de Pyong estava hospedada na mesma cidade em outro hotel.

