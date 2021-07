Felipe Castanhari tira sarro de Pyong após trair mulher em reality

Castanhari ainda disse que não poderia ser processado, pois não citou nomes. “Puts, n citei nomes, logo não vai conseguir me processar como fez com uns brothers por aí “, disparou.

Após Sammy anunciar o fim do casamento com Pyong, Castanhari alfinetou o mágico. “Será que existe algum reality onde o objetivo é cuidar do próprio filho enquanto traí a sua esposa? Eu conheço um participante bacana pra indicar”, zombou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.