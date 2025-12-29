   Compartilhe este texto
Nilton Lins

"Volta Vi": Término de Zé Felipe e Ana Castela movimenta redes sociais

Por Portal Do Holanda

29/12/2025 19h27 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução

A confirmação do fim do relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela provocou forte reação nas redes sociais na noite desta segunda-feira (29). Minutos após o anúncio feito pelo cantor, fãs passaram a manifestar surpresa, tristeza e incredulidade diante do rompimento, que muitos consideraram repentino.

Comentários questionando a rapidez da separação dominaram as publicações. Seguidores destacaram que, até poucos dias antes, o casal demonstrava sintonia e troca de carinho em aparições públicas e postagens online, o que aumentou o impacto da notícia. Para parte do público, o término interrompeu uma história que ainda parecia em fase de crescimento.

O estopim da comoção foi o comunicado publicado por Zé Felipe, no qual ele afirmou que a decisão foi tomada de forma amigável e sem conflitos. O cantor ressaltou que ainda existe carinho entre os dois, mas que optaram por seguir caminhos diferentes para focar em objetivos pessoais, além de agradecer à família de Ana Castela pelo acolhimento.

Na declaração, Zé Felipe também saiu em defesa da ex-namorada diante de possíveis especulações e boatos. Ao pedir respeito e compreensão, o artista reforçou que eventuais críticas ou rumores deveriam ser direcionados a ele. Enquanto isso, fãs seguem lamentando o fim do casal e prestando apoio aos dois artistas nas redes sociais.

 

 

 

 

Bastidores da Política - Os intocáveis Bastidores da Política
Os intocáveis

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Divulgação/Wepink

29/12/2025

Procon multa marca de Virginia Fonseca em mais de R$ 1,5 milhão

Foto: Reprodução/Instagram

29/12/2025

Saiba como foi a última aparição de Ana Castela e Zé Felipe antes do término

Foto: Reprodução Instagram Zé Felipe

29/12/2025

Zé Felipe anuncia fim de namoro com Ana Castela

Foto: Dan Delmiro/AgNews

29/12/2025

Bruno Samudio curte praia com namorada no Rio; veja fotos

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Sthefany Brito revela que filho de 1 ano passou por cirurgia após acidente doméstico

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

MC Lomma revela troca de alianças com jogador de futebol

29/12/2025

Esposa de Michael Schumacher faz desabafo 12 anos após acidente: "sinto falta todos os dias"

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Virginia chega a Madri com Vini Jr. e os filhos para o réveillon

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Boxeador Anthony Joshua sofre grave acidente de carro na Nigéria; dois morreram

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Vivi Noronha assume affair um mês após separação de Poze do Rodo

Foto: Reprodução Record

29/12/2025

Milionário, Dudu Camargo sofre derrota na Justiça e terá que indenizar vítima de acidente

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Isabel Veloso tem complicações após cirurgia de traqueostomia

28/12/2025

Nova tradução automática do Meta nos Reels viraliza com Patixa Teló e memes regionais

28/12/2025

Vídeo flagra Shawn Mendes apoiando a cabeça no ombro de Marquezine em voo para Maceió

Foto: Reprodução

28/12/2025

Veja reação de João Guilherme após novo flagra de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

28/12/2025

Flagrados! Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Foto: Reprodução

28/12/2025

Luana Piovani critica Gisele Bündchen e outras celebridades; veja

Foto: Reprodução

28/12/2025

Brasileiros inundam Instagram de Anne Hathaway após menção a 'Águas de Março'

28/12/2025

Thais Carla se emociona após perder 81 kg: "Não pesava isso desde os 16 anos"

28/12/2025

Romagaga deixa prisão e terá que cumprir medidas cautelares em SP

Brigitte Bardot - Foto: Divulgação

28/12/2025

Brigitte Bardot: de símbolo sexual à condenada por crimes de ódio

Foto: Reprodução/Instagram @fondationbrigittebardot

28/12/2025

Morre Brigitte Bardot, lenda do cinema francês, aos 91 anos

28/12/2025

Em meio a polêmicas, Carlinhos Maia admite: "Preciso voltar a ser o de antes"

28/12/2025

Zé Felipe faz comentário ousado sobre Ana Castela: "Lugar preferido é em cima dela"

Foto: Reprodução

28/12/2025

Mãe de Davi Lucca, Carol Dantas nega alfinetada a Neymar; entenda

Foto feita com IA - Foto: Reprodução/Instagram

28/12/2025

Nattan agita a web ao unir Vini Jr. e Zé Felipe em foto; veja reação de cantor

Atriz em cena no faroeste

28/12/2025

Atriz Brigitte Bardot morre aos 91 anos na França

Foto: Reprodução

27/12/2025

É oficial! Jade Picon e André Lamoglia assumem namoro

Foto: Reprodução

27/12/2025

Lucas Guedez posta indireta sobre lealdade após briga com Carlinhos Maia


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!