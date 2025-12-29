"Volta Vi": Término de Zé Felipe e Ana Castela movimenta redes sociais
29/12/2025
Famosos & TV
A confirmação do fim do relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela provocou forte reação nas redes sociais na noite desta segunda-feira (29). Minutos após o anúncio feito pelo cantor, fãs passaram a manifestar surpresa, tristeza e incredulidade diante do rompimento, que muitos consideraram repentino.
Comentários questionando a rapidez da separação dominaram as publicações. Seguidores destacaram que, até poucos dias antes, o casal demonstrava sintonia e troca de carinho em aparições públicas e postagens online, o que aumentou o impacto da notícia. Para parte do público, o término interrompeu uma história que ainda parecia em fase de crescimento.
O estopim da comoção foi o comunicado publicado por Zé Felipe, no qual ele afirmou que a decisão foi tomada de forma amigável e sem conflitos. O cantor ressaltou que ainda existe carinho entre os dois, mas que optaram por seguir caminhos diferentes para focar em objetivos pessoais, além de agradecer à família de Ana Castela pelo acolhimento.
Na declaração, Zé Felipe também saiu em defesa da ex-namorada diante de possíveis especulações e boatos. Ao pedir respeito e compreensão, o artista reforçou que eventuais críticas ou rumores deveriam ser direcionados a ele. Enquanto isso, fãs seguem lamentando o fim do casal e prestando apoio aos dois artistas nas redes sociais.
