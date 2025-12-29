Procon multa marca de Virginia Fonseca em mais de R$ 1,5 milhão





A empresa de cosméticos WePink, de propriedade da influenciadora Virginia Fonseca, foi alvo de uma sanção administrativa aplicada pelo Procon-SP nesta segunda-feira (29). A multa, estipulada em aproximadamente R$ 1,56 milhão, é o resultado de uma série de irregularidades que violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o órgão de proteção, a marca falhou em cumprir requisitos básicos de transparência para o comércio eletrônico, como a omissão de endereços físicos e canais de contato diretos (e-mail), o que dificultava o suporte aos clientes e a resolução de conflitos.

O volume de queixas registrado contra a companhia revelou um padrão de ineficiência logística e de atendimento. Consumidores relataram sistematicamente o descumprimento de prazos de entrega, o envio de mercadorias incompletas e uma lentidão crítica para a devolução de valores em casos de desistência.

Além disso, a investigação apontou que a WePink ignorava frequentemente o "direito de arrependimento", dificultando o reembolso de quem solicitava o cancelamento da compra dentro do prazo legal de sete dias após o recebimento dos produtos adquiridos via internet. A penalidade financeira foi calculada levando em conta a reincidência das infrações, o porte econômico da marca e o lucro obtido com as operações contestadas.