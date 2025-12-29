   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Procon multa marca de Virginia Fonseca em mais de R$ 1,5 milhão

Por Portal Do Holanda

29/12/2025 19h57 — em
Famosos & TV


Foto: Divulgação/Wepink

A empresa de cosméticos WePink, de propriedade da influenciadora Virginia Fonseca, foi alvo de uma sanção administrativa aplicada pelo Procon-SP nesta segunda-feira (29). A multa, estipulada em aproximadamente R$ 1,56 milhão, é o resultado de uma série de irregularidades que violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Segundo o órgão de proteção, a marca falhou em cumprir requisitos básicos de transparência para o comércio eletrônico, como a omissão de endereços físicos e canais de contato diretos (e-mail), o que dificultava o suporte aos clientes e a resolução de conflitos.

O volume de queixas registrado contra a companhia revelou um padrão de ineficiência logística e de atendimento. Consumidores relataram sistematicamente o descumprimento de prazos de entrega, o envio de mercadorias incompletas e uma lentidão crítica para a devolução de valores em casos de desistência. 

Além disso, a investigação apontou que a WePink ignorava frequentemente o "direito de arrependimento", dificultando o reembolso de quem solicitava o cancelamento da compra dentro do prazo legal de sete dias após o recebimento dos produtos adquiridos via internet. A penalidade financeira foi calculada levando em conta a reincidência das infrações, o porte econômico da marca e o lucro obtido com as operações contestadas.

Bastidores da Política - Os intocáveis Bastidores da Política
Os intocáveis

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução

29/12/2025

"Volta Vi": Término de Zé Felipe e Ana Castela movimenta redes sociais

Foto: Reprodução/Instagram

29/12/2025

Saiba como foi a última aparição de Ana Castela e Zé Felipe antes do término

Foto: Reprodução Instagram Zé Felipe

29/12/2025

Zé Felipe anuncia fim de namoro com Ana Castela

Foto: Dan Delmiro/AgNews

29/12/2025

Bruno Samudio curte praia com namorada no Rio; veja fotos

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Sthefany Brito revela que filho de 1 ano passou por cirurgia após acidente doméstico

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

MC Lomma revela troca de alianças com jogador de futebol

29/12/2025

Esposa de Michael Schumacher faz desabafo 12 anos após acidente: "sinto falta todos os dias"

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Virginia chega a Madri com Vini Jr. e os filhos para o réveillon

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Boxeador Anthony Joshua sofre grave acidente de carro na Nigéria; dois morreram

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Vivi Noronha assume affair um mês após separação de Poze do Rodo

Foto: Reprodução Record

29/12/2025

Milionário, Dudu Camargo sofre derrota na Justiça e terá que indenizar vítima de acidente

Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Isabel Veloso tem complicações após cirurgia de traqueostomia

28/12/2025

Nova tradução automática do Meta nos Reels viraliza com Patixa Teló e memes regionais

28/12/2025

Vídeo flagra Shawn Mendes apoiando a cabeça no ombro de Marquezine em voo para Maceió

Foto: Reprodução

28/12/2025

Veja reação de João Guilherme após novo flagra de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

28/12/2025

Flagrados! Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Foto: Reprodução

28/12/2025

Luana Piovani critica Gisele Bündchen e outras celebridades; veja

Foto: Reprodução

28/12/2025

Brasileiros inundam Instagram de Anne Hathaway após menção a 'Águas de Março'

28/12/2025

Thais Carla se emociona após perder 81 kg: "Não pesava isso desde os 16 anos"

28/12/2025

Romagaga deixa prisão e terá que cumprir medidas cautelares em SP

Brigitte Bardot - Foto: Divulgação

28/12/2025

Brigitte Bardot: de símbolo sexual à condenada por crimes de ódio

Foto: Reprodução/Instagram @fondationbrigittebardot

28/12/2025

Morre Brigitte Bardot, lenda do cinema francês, aos 91 anos

28/12/2025

Em meio a polêmicas, Carlinhos Maia admite: "Preciso voltar a ser o de antes"

28/12/2025

Zé Felipe faz comentário ousado sobre Ana Castela: "Lugar preferido é em cima dela"

Foto: Reprodução

28/12/2025

Mãe de Davi Lucca, Carol Dantas nega alfinetada a Neymar; entenda

Foto feita com IA - Foto: Reprodução/Instagram

28/12/2025

Nattan agita a web ao unir Vini Jr. e Zé Felipe em foto; veja reação de cantor

Atriz em cena no faroeste

28/12/2025

Atriz Brigitte Bardot morre aos 91 anos na França

Foto: Reprodução

27/12/2025

É oficial! Jade Picon e André Lamoglia assumem namoro

Foto: Reprodução

27/12/2025

Lucas Guedez posta indireta sobre lealdade após briga com Carlinhos Maia


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!