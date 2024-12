Semifinais e final da Liga das Nações serão disputadas na Itália ou na Alemanha

A Uefa anunciou, nesta segunda-feira (16), que as semifinais e a final da Liga das Nações 2024/25 acontecerão na Itália ou na Alemanha. A decisão será baseada no vencedor do confronto entre as duas seleções pelas quartas de final, que ocorrem nos dias 20 e 23 de março de 2025, em Milão e Dortmund.

Os estádios pré-selecionados para sediar os jogos são o Allianz Arena, em Munique, e a Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (Alemanha), além do Estádio da Juventus e do Estádio Olímpico de Turim (Itália). Caso a Itália seja a anfitriã, o Estádio da Juventus receberá as semifinais e a final, enquanto o Olímpico sediará a disputa pelo terceiro lugar.

As semifinais e a final estão programadas para ocorrer entre os dias 4 e 8 de junho de 2025.

Quartas de final da Liga das Nações

Além de Itália x Alemanha, os demais confrontos das quartas de final são:

Portugal x Ucrânia

Croácia x França

Holanda x Espanha

Supercopa da Europa 2025

A Uefa confirmou também que a Supercopa da Europa de 2025 será disputada no estádio da Udinese, na Itália, no dia 13 de agosto. O local tem capacidade para 25 mil espectadores.