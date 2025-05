Botafogo vence Estudiantes em jogo emocionante e segue vivo na Libertadores

Em uma partida emocionante no Nilton Santos, o Botafogo venceu o Estudiantes por 3 a 2, nesta quarta-feira (14), pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Com o resultado, o Grupo A ficou embolado, e o Glorioso segue com boas chances de classificação às oitavas.

O time carioca dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Rwan Cruz, após bela jogada de Artur. No início da segunda etapa, Igor Jesus ampliou. Porém, o Estudiantes reagiu com dois gols de Palacios, empatando a partida.

Quando o empate parecia certo, Artur brilhou: aos 39 minutos, marcou um golaço com direito a caneta no marcador, garantindo a vitória por 3 a 2.

Apesar do triunfo, o Botafogo chegou a 9 pontos e segue em 3º lugar, empatado com o Estudiantes. A Universidad de Chile lidera com 10, e o Carabobo tem apenas 1.

Na última rodada, dia 27 de maio, o Botafogo enfrenta a Universidad de Chile no Nilton Santos e precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados.