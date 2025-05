Diferentemente do que afirmava versão anterior do texto "Com Ancelotti, Brasil tenta ser primeiro campeão do mundo com técnico estrangeiro", a Copa do Mundo de 2022 teve nove técnicos estrangeiros (28% das seleções), não 11. Também foram inicialmente identificados de maneira incorreta os treinadores de Portugal, Inglaterra e Qatar, que foram dirigidos no Mundial, respectivamente, pelo português Fernando Santos, pelo inglês Gareth Southgate e pelo espanhol Félix Sanchez.