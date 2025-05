Real faz no fim no 1º jogo após anúncio de Ancelotti na CBF e segue vivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi no sufoco, mas o Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, impedindo o Barcelona de ser campeão espanhol sem entrar em campo.

O Real ainda precisa de um milagre. Para "roubar" o título do líder Barcelona, quatro pontos à frente, o Real precisa vencer seus dois jogos restantes e torcer para o time da Catalunha somar no máximo um ponto em três partidas. O Barça joga nesta quinta-feira e será campeão se vencer com o Espanyol fora de casa

Com o resultado, o Real foi a 78 pontos, na vice-liderança (o Barça tem 82). Já o Mallorca fica com 47 pontos no 9º lugar.

Esta foi a primeira partida de Carlo Ancelotti após a CBF anunciar que ele é o novo técnico da seleção brasileira. O italiano ainda fará mais duas partidas no Espanhol antes de assumir o Brasil. O Real enfrenta o Sevilla, fora de casa, no dia 18, e a Real Sociedad, no Bernabéu, em 25 de maio. Já o Mallorca recebe o Getafe em casa no dia 18 e fecha a temporada contra o Rayo Vallecano fora de casa.

A difícil missão do Real se refletiu nas arquibancadas e em campo. O estádio não teve a corriqueira capacidade máxima, e o técnico Carlo Ancelotti poupou alguns titulares. Vini Jr., com lesão no tornozelo, e Rodrygo, que sentiu um desconforto muscular em treino, nem foram relacionados para a partida, e Endrick pode fazer seu segundo jogo como titular no Espanhol.

O Mallorca aproveitou o clima de desânimo dos merengues e abriu o placar com Valjent. Mas o Real criou mais de vinte chances de gol, e, após sofrer nas mãos do goleiro Leo Ramón, que fez inúmeras defesas na partida, conseguiu a virada com gols de Mbappé e Jacobo Ramón, que marcou nos acréscimos do segundo tempo.

COMO FOI O JOGO

O Real Madrid começou bem a partida, com Endrick invadindo a área e obrigando o goleiro do Mallorca fazer uma ótima defesa cara a cara com o atacante brasileiro. Mbappé também criou ao menos duas oportunidades, mas foi o time visitante quem abriu o placar, aos 10 minutos do 1º tempo, com Vajlent.

Os merengues passaram a empilhar oportunidades, mas continuaram parando nas mãos de Leo Román. O goleiro do Mallorca impediu que o Real abrisse o placar no 1º tempo fazendo ao menos cinco grandes defesas.

Na volta do intervalo, o Real Madrid seguiu pressionando e buscando o gol de empate. O Mallorca se fechou ainda mais, colecionando momentos em que nove de seus jogadores estavam dentro da grande área.

De tanto pressionar, o Real chegou ao gol de empate com Mbappé aos 21 minutos do 2º tempo. O Real continuou pressionando, mas Leo Román estava lá novamente impedindo o gol da vitória do Real.

O goleiro do Mallorca já estava sendo considerado o craque da partida, mas Jacobo Ramón salvou os donos da casa nos acréscimos, mantendo os merengues vivos e impedindo o título antecipado do Barcelona.

REAL MADRID

Courtois; Valverde, Ramon, Asencio (Vallejo), Garcia; Modric, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Mbappé; Endrick (Gonzalo García). T.: Carlo Ancelotti.

MALLORCA

Leo Román; Jaume (Mojica), Raillo, Valjent, Copete, Lato (Maffeo); Darder (Domenech), Samú Costa, Sánchez (Mascarell); Muriqi, Larin (Dani Rodríguez). T.: Jagoba Arrasate.

Local: Santiago Bernabéu, Madrid (Espanha)

Hora: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Cartões amarelos: Sánchez e Samú Costa (MAL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Vajlent (MAL), 10' do 1º tempo (0-1); Mbappé (RMD), 21' do 2º tempo (1-1); Jacobo (RMD), 50' do 2º tempo