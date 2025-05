Corinthians lança novo segundo uniforme em homenagem ao Mundial de 2000

Os números seguem o mesmo padrão da camisa titular, com uma faixa prateada em referência ao Jubileu de Prata da conquista e uma tipografia que remete ao uniforme de 2000. O número 8, usado por Rincón na final do Mundial, possui uma forma que lembra o troféu da competição. Na parte interna da gola, está inscrita a frase “Todo Poderoso Timão”, em homenagem à torcida corintiana.

A camisa tem como cor predominante o preto, com detalhes brancos nas mangas e na gola. O escudo do clube aparece centralizado no peito, logo abaixo do símbolo da Nike, fornecedora oficial de material esportivo.

