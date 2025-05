Brasil conhece rivais das Eliminatórias para Copa do Mundo de Basquete 2027

A FIBA realizou nesta terça-feira, em Doha, o sorteio dos grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete Masculino de 2027, que será disputada no Catar. Ao todo, 80 seleções lutarão por 32 vagas, com as Eliminatórias divididas por continente.

O Brasil, que estava no pote 2, foi sorteado no Grupo C, ao lado de Venezuela, Colômbia e o vencedor do Pré-Classificatório Sul das Américas. Os confrontos da primeira fase acontecerão em jogos de ida e volta entre novembro de 2025 e julho de 2026. Os três melhores do grupo avançam à segunda fase, levando os resultados obtidos.

A estreia da seleção brasileira será em 27 de novembro, contra o classificado do Pré-Classificatório. O Catar, país-sede, é o único já garantido no torneio.

Os grupos das Eliminatórias das Américas

Grupo A - Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e o vencedor do Pré-Classificatório Norte

Grupo B - Canadá, Bahamas, Porto Rico e 2º colocado do Pré-Classificatório Norte

Grupo C - Brasil, Venezuela, Colômbia e vencedor do Pré-Classificatório Sul

Grupo D - Argentina, Uruguai, Panamá e 2º colocado do Pré-Classificatório Sul

Jogos do Brasil na 1ª fase

27/11/2025 - vencedor do Pré-Classificatório Sul x Brasil

30/11/2025 - Brasil x vencedor do Pré-Classificatório Sul

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

Na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete de 2027, o Brasil enfrentará os três melhores times do Grupo A, formando uma nova chave com seis seleções. As partidas acontecerão apenas entre equipes que não se enfrentaram na fase anterior, com janelas marcadas para agosto e novembro de 2026, e fevereiro de 2027. Ao final, os três primeiros colocados se classificam para o Mundial, além da melhor quarta colocada no geral.

O técnico do Brasil, Aleksandar Petrovic, avaliou positivamente o sorteio, que repetiu adversários da campanha de 2019: Venezuela, Colômbia e Chile ou Paraguai. Ele destacou a dificuldade de enfrentar a Venezuela fora de casa, mas demonstrou confiança em vencer todos os jogos da primeira fase para facilitar a classificação.