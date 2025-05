Bahia perde para o Atlético Nacional e deixa liderança da Libertadores

Pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Nacional nesta quarta-feira (14), na Colômbia. Kevin Viveros marcou o único gol da partida logo no início do segundo tempo.

Com a derrota, o Bahia permaneceu com sete pontos, caiu para a segunda posição e pode sair da zona de classificação às oitavas, dependendo do resultado entre Internacional e Nacional-URU. O Atlético Nacional assumiu a liderança do grupo, com nove pontos.

O Bahia volta a campo no domingo, às 16h, contra o Vitória, pelo Brasileirão. Já o Atlético Nacional enfrenta o Águilas, pelo Campeonato Colombiano, no mesmo dia e horário.