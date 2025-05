Fluminense bate a Unión Española e dorme na liderança do grupo na Sul-Americana

O Fluminense cumpriu seu papel e venceu a Unión Española-CHI por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor chegou a 10 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo F da Sul-Americana. A equipe chilena, por sua vez, permanece com dois pontos e está eliminada da competição.

Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo por Keno e Samuel Xavier.

A última rodada do grupo acontece no dia 29 de maio. O Fluminense enfrentará o Once Caldas-COL, novamente no Maracanã, em duelo direto pela classificação. Já a Unión Española recebe o San José-BOL, no Chile.