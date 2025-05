Botafogo leva susto, mas vence com golaço no fim e segue vivo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo segue vivo na Libertadores. No sufoco, o time alvinegro venceu o Estudiantes, da Argentina, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (14), no Nilton Santos, e vai definir a classificação às oitavas em casa, contra a Universidad de Chile, na última rodada da fase de grupos.

O alvinegro chegou a abrir 2 a 0, cedeu o empate, mas foi salvo com um belo gol de Artur, já na reta final do segundo tempo.

Antes dele, os gols botafoguenses foram de Rwan Cruz e Igor Jesus, um em cada tempo. Palacios chegou a empatar para o Estudiantes, incendiando o jogo. Só que essa linguagem do fogo é justamente a que o time brasileiro fala com fluência.

Com o resultado, o Glorioso foi a nove pontos, mesma pontuação do próprio Estudiantes. A Universidad de Chile tem 10, enquanto o Carabobo —já eliminado— tem apenas um.

Ou seja, são três times bem próximos brigando por duas vagas no mata-mata da Libertadores. Para se classificar às oitavas, o Botafogo precisa vencer.

O Botafogo é terceiro no momento por causa do saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate.

O último jogo do Botafogo pela fase de grupos da Libertadores é no dia 27, contra a Universidad de Chile, também no Nilton Santos, às 21h30. Simultaneamente, o Estudiantes recebe o Carabobo na Argentina.

No Brasileiro, o que o Botafogo tem pela frente é o clássico com o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã.

BOTAFOGO

John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Alex Telles (Jeffinho); Gregore, Marlon Freitas (Allan), Cuiabano e Artur (Danilo Barbosa); Rwan Cruz (Nathan Fernandes) e Igor Jesus. T.: Renato Paiva

ESTUDIANTES

Mansilla, Santiago Núñez, Boselli (Cetré) e Facundo Rodríguez; Meza, Gabriel Neves (Piovi), Ascacíbar José Sosa (Farías) e Arzamendia; Palacios e Alario (Jiménez). T.: Eduardo Domínguez.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Julio Aranda (PAR)

Cartões amarelos: Ascacíbar, Arzamendia (EST)

Gols: Rwan Cruz, 42'/1ºT (1-0); Igor Jesus, 6'/2ºT (2-0); Palacios, 16'/2ºT (2-1), e 33'/2ºT (2-2); Artur, 39'/2ºT (3-2)