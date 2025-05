Lula defende Janja, mas expõe um País com cidadãos de segunda classe

É compreensível a irritação do presidente Lula com o vazamento de "conversa reservada" que manteve com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o Tik Tok e da qual participou a primeira dama, Janja.

Mas errou ao dizer que Janja não é cidadã de segunda classe.

De fato, não é. Mas se o país governado por Lula garante a todos igualdade de direitos, insinuar que há cidadãs de segunda classe é não acreditar na letra da lei.

A igualdade é um fundamento jurídico, ignorado em uma nação onde as diferenças econômicas são gritantes, há forte discriminação racial e poucos acreditam na eficácia da justiça.

Mas se o próprio presidente expõe a chocante diferença de classes, isso indica que muita coisa precisa mudar. E urgentemente.

Se uma mulher pouco instruída opina sobre a necessidade de maior controle sobre as redes sociais ou não, vale menos de quem teve o privilégio de estudar, evoluir, casar com o presidente?

Com a palavra as mulheres que votam em Lula, gente da periferia, sem estudo, que vivem do Bolsa Família e que ingenuamente acreditam que são tratadas como cidadãs de primeira classe.