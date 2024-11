Racing vence Cruzeiro e conquista a Sul-Americana

Em uma final épica, o Racing Club, impulsionado por uma torcida incansável, superou o Cruzeiro por 3 a 1 e conquistou seu primeiro título da Copa Sul-Americana neste sábado (23).

Logo aos 3 minutos, Martirena abriu o placar, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. A frustração, no entanto, não abalou os ânimos dos jogadores, que seguiram pressionando em busca do gol. E ele veio, aos 15 minutos, novamente com Martirena, que aproveitou um cruzamento rasteiro para deixar sua marca.

A pressão argentina não parou por aí. Quatro minutos depois, Martínez, o artilheiro da competição, ampliou a vantagem, aproveitando um cruzamento preciso de Salas. O Cruzeiro, acuado, tentava reagir, mas encontrava um muro argentino.

Na segunda etapa, o time mineiro voltou com outra postura, buscando diminuir a diferença. E o gol saiu aos 7 minutos, com Kaio Jorge aproveitando um rebote do goleiro Arias. A esperança celeste se acendeu, mas o Racing soube controlar o jogo e administrar a vantagem.

Nos minutos finais, em um contra-ataque fulminante, Roger Martínez decretou a vitória argentina.

Para o Cruzeiro, a derrota é um duro golpe, que prolonga um jejum de títulos internacionais que já dura 27 anos. A equipe mineira, que buscava voltar ao topo do futebol sul-americano, terá que seguir trabalhando para conquistar seus objetivos.