O que acontece com árbitros afastados? Ex-árbitro Renato Marsiglia explica

Após a segunda rodada do Brasileirão, a CBF afastou dois árbitros por erros graves. Bruno Arleu de Araújo e a equipe do VAR saíram da escala após um pênalti polêmico para o Palmeiras, e Marcelo de Lima Henrique com Daiane Muniz foram afastados após uma expulsão controversa no jogo entre Internacional e Cruzeiro.

