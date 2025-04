Polícia prende ex-árbitro em megaoperação contra manipulação de resultados

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Jogada Marcada, visando combater a manipulação de resultados no futebol. A ação cumpriu 16 medidas judiciais em seis estados (CE, ES, GO, MA, PB e PE) e revelou que as fraudes já movimentaram ao menos R$ 11 milhões, principalmente na Série D do Campeonato Brasileiro, mas com suspeitas de envolvimento em outras divisões e até em competições internacionais.

Entre os investigados estão treinadores, jogadores, árbitros e dirigentes. Um dos presos é o ex-árbitro paraibano D'Guerro Batista Xavier, que já havia sido afastado do esporte por envolvimento anterior em esquemas de corrupção.

A investigação teve início com uma denúncia do presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia, que é delegado e atuou como agente infiltrado após recusar proposta de R$ 500 mil para manipular resultados. Ele ajudou a documentar novas tentativas de aliciamento em 2022 e 2023.

A operação, coordenada pelo Grupo Antirroubo a Banco da DEIC, está sendo acompanhada de perto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que poderá punir envolvidos com suspensões ou banimentos do esporte.