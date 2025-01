Juventus se aproxima de zagueiro do Barcelona, diz jornal

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo, atualmente no Barcelona, está perto de ser reforço da Juventus. De acordo com o La Repubblica, o jogador viajará para Turim nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o contrato de empréstimo até o final desta temporada, com obrigação de compra na próxima janela de transferências.

Na Itália, a negociação é dada como praticamente certa, e a chegada de Araújo é aguardada com grande expectativa. No entanto, a diretoria do Barcelona afirmou desconhecer os detalhes dessa negociação, embora já saiba do desconforto do zagueiro com a sua situação contratual no clube catalão e as propostas para a renovação do contrato, que atualmente vai até julho de 2026.

Araújo não tem atuado regularmente nesta temporada. Ele jogou apenas uma partida devido a uma lesão sofrida enquanto estava com a seleção uruguaia em julho. O Barcelona gostaria de manter o defensor, mas sabe que ele tem a intenção de buscar um novo clube. Para a defesa, o técnico Hansi Flick conta com Cubarsí, Iñigo Martínez, Christensen, Éric Garcia e Koundé, o que pode dificultar a permanência de Araújo no time principal.