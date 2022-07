Jornal argentino se irrita com provocações do Corinthians ao Boca

SÃO PAULO/SP - Depois de eliminar o Boca Juniors, nos pênaltis, o Corinthians fez uma série de provocações aos argentinos nas redes sociais. Em uma delas, o clube fez uma adaptação da letra de uma música dos argentinos criada para provocar os brasileiros na Copa do Mundo de 2014, que diz que Maradona é maior que Pelé e relembra a eliminação na Copa de 90. Na sua versão, o Timão se referiu como 'pai' do clube Xeneize e irritou o diário 'Olé', um dos jornais mais populares no país vizinho.

"Boca, me diga como é ter seu pai em casa", diz a adaptação, que se refere aos recentes encontros entre Corinthians e Boca Juniors na Libertadores. Em 2012, o Timão se sagrou campeão em cima dos argentinos, mas foi eliminado pelo mesmo rival em 2013. Contudo, agora passou às quartas de final despachando os Xeneizes.

As provocações e brincadeiras do Corinthians, no entanto, não ficaram apenas na adaptação da música. Pouco tempo depois, o clube divulgou uma montagem da carteirinha de fidelização à Gaviões da Fiel, uma das torcidas organizadas da equipe, com a foto e os dados de Benedetto. Ao longo da partida, o atacante desperdiçou uma penalidade no tempo normal e também errou a cobrança que poderia definir a classificação do Boca nos pênaltis.

Na sua conta no Twitter, o jornalista Maxi Espejo, que trabalha no 'Olé', repostou a provocação feita pelo Corinthians a Benedetto e afirmou que o time brasileiro não pode fazer esse tipo de coisa e que deve-se ser mantido o respeito entre as instituições.

"O Corinthians não pode fazer isso como instituição. Memes de usuários são uma coisa, mas o respeito deve ser mantido entre os clubes. Depois, há reações, que não se justificam, e do outro lado são solicitadas punições severas", disse Espejo.

Na capa da sua edição desta quarta-feira (6), o diário 'Olé' colocou em evidência a noite ruim de Benedetto diante de um 'Corinthians limitado'. Em Buenos Aires, Vítor Pereira não pôde contar com Fagner, Renato Augusto, Adson, Gustavo Silva e Maycon. Além deles, Willian chegou a viajar para a Argentina, mas não tinha condições de jogo e sequer saiu do banco de reservas.