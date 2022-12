Entenda o que segura Nacho no Atlético-MG após pedido para voltar ao River

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nacho Fernández deixou claro seu desejo em retornar ao River Plate. Após duas temporadas no Atlético-MG, o jogador argentino pediu para ser negociado com o clube em que foi campeão da Copa Libertadores em 2018. No entanto, o camisa 26 se apresentou normalmente na Cidade do Galo para o início da pré-temporada. A explicação para isso é a falta de acerto entre Atlético-MG e River Plate, que seguem negociando os moldes da transferência.

Apesar de já tem tudo acertado com Nacho Fernández, o River tem encontrado um pouco mais de dificuldade para conseguir concretizar o negócio com o time alvinegro. O clube argentino fez uma oferta de R$ 16 milhões pelo do meia que completará 33 anos em janeiro. Já o Atlético-MG entende que pode conseguir um pouco mais, aproximadamente R$ 20 milhões, contando o abatimento da dívida pela compra do próprio Nacho. O Galo deve cerca de R$ 5,3 milhões ao River pelo negócio feito no começo de 2021.

Outro ponto de discordância entre os dois clubes está na forma de pagamento. Enquanto o Galo quer receber à vista, ou então dividir em duas parcelas, sendo uma maior no ato da negociação, o River Plate quer dividir o valor em duas parcelas iguais. A equipe de Buenos Aires até se mostra disposta a dar uma entrada, mas quer um prazo maior para completar o pagamento.

Enquanto os clubes se acertam para confirmar a venda, Nacho Fernández seguirá treinando na Cidade do Galo. Com vínculo até dezembro do ano que vem, o meia argentino pediu para ser negociado, atendendo ao desejo de familiares.

Apresentado pelo Atlético-MG nessa quinta-feira (15), o técnico Eduardo Coudet foi perguntado sobre o meia. O treinador tem o desejo de trabalhar com Nacho, tanto que indicou o jogador ao Inter, em 2020, e tentou segurá-lo na Cidade do Galo. Porém, Coudet se esquivou do assunto.

"São coisas que se passam normalmente na etapa de formação. Saídas, chegadas. Mas, bem, chegamos há dois dias. É um tema que se trabalha com a diretoria. Tratamos de formatar o melhor plantel possível. As situações vão se definindo com o tempo. Hoje é difícil falar de uma situação particular", disse o técnico atleticano.