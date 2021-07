Brasil vence Peru e está na final da Copa América

O Brasil derrotou nesta segunda-feira (5), a seleção peruana no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no jogo que iria definir o finalista da competição, e a seleção canarinho levou a melhor.

Lucas Paquetá foi o autor do único gol da partida e teve destaque do jogo.

O adversário da Seleção será definido nesta terça-feira, no duelo entre Argentina e Colômbia, às 22h (de Brasília), no Mané Garrincha. A final está marcada para sábado, no Maracanã.