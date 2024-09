Almir Júnior vai à final da Diamond League de Atletismo

Nesta sexta-feira (13), Almir dos Santos Júnior garantiu sua vaga na final da Diamond League de Atletismo, que será disputada neste sábado, no King Baudouin Stadium, em Bruxelas, Bélgica.

Almir, junto com Alison dos Santos, conhecido como Piu, são os únicos brasileiros ainda na disputa pelo título da principal liga de atletismo do mundo.

“Quero terminar a temporada com chave de ouro. Meu objetivo é lutar pelo troféu da Diamond League e depois aproveitar as férias com a família. Estou pronto e animado para dar o meu melhor na final”, afirmou Almir.

No mês de agosto, Almir conquistou a medalha de bronze na Diamond League ao saltar 16,89 metros. Ele vê esse resultado como um incentivo para a final em Bruxelas, destacando que, após um período de descanso e intensificação dos treinos, está preparado para uma performance ainda melhor.

Almir também destacou a importância da presença dele e de Piu na final como um estímulo para futuros atletas brasileiros. “Quanto mais brasileiros estivermos na Diamond League, mais forte seremos. O Piu é uma grande referência e isso nos inspira a acreditar que o Brasil deve estar aqui”, concluiu.

As finais da Diamond League serão transmitidas pelo Canal do Time Brasil no YouTube, com as competições começando às 14h50 (horário de Brasília) nesta sexta e sábado.