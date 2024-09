O jogo sujo contra David Almeida

Duda Mendonça tornou célebre uma frase que é repetida até hoje nos bastidores de campanhas por todo o Brasil: “Quem bate, perde”. É dele o conceito do “Lula paz e amor”. Quando Lula apenas atacava, não atraía as massas. Quando mudou, venceu.

Nesta sexta-feira (30) começa o horário eleitoral gratuito. Que de gratuito tem apenas o nome. É certo que boa parte do espaço dedicado à oposição será para atacar e não propor. Serão todos contra David. Mas aí mora um problema muito sério. Se for assim, apenas David poderá atribuir para si uma campanha propositiva, afundando todos os demais em uma vala comum de mera falação.

Não precisa ter sentado nos melhores bancos do marketing eleitoral para entender que David Almeida é o alvo. E ao que tudo indica seu núcleo de campanha entendeu isto, evitando os atuais e já cansados modelos de debate. Sem ir ao debate, David permite que seus adversários se devorem ao vivo, diante dos olhos de um eleitorado cada vez mais desacreditado com tantas palavras vazias. E já que David não caiu nesta armadilha, a ideia é bater por outros meios.

Pela primeira vez Manaus pode viver uma eleição de um único turno. Isto nunca aconteceu na história. E talvez ainda não aconteça. Mas o distanciamento que as pesquisas têm apontado entre o primeiro lugar e o segundo explica muito do jogo sujo que passamos a testemunhar nos últimos dias. Virou uma espécie de tudo ou nada.

