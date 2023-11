Greve de atores chega ao fim em Hollywood após 118 dias de filmes e séries congelados

Até o momento, detalhes do acordo firmado entre os dois grupos não foram divulgados ao público. O acordo ainda passa pela aprovação de todos os membros do sindicato, o que deve acontecer nos próximos dias.

O sindicato dos atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, anunciou nesta quarta-feira (8) que chegou a um acordo com a aliança de produtores, a AMPTP. Com isso, o grupo confirmou o fim da greve da categoria, que acontece desde julho na indústria.

