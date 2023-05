Câmara aprova MP do Bolsa Família

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (30), a Medida Provisória 1164/23, que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. O texto segue para o Senado.

Com a aprovação, os beneficiários continuam recebendo o valor de R$ 600, adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos de idade e bônus de R$ 50 gestantes, crianças entre 7 e 12 anos e adolescentes com mais de 12 anos.

Poderão receber o benefício as famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 218.

A MP do Bolsa Família está em vigor desde 2 de março.