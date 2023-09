Vídeo: Gerente de loja e cliente trocam socos durante discussão em shopping

Gerente leva soco de cliente e revida durante discussão em shopping pic.twitter.com/RoF0gdBN1h — Babilônia (@babiloniaam) September 26, 2023

O gerente de uma loja de telefonia localizada em um shopping de Natal (RN), levou um soco de um cliente durante discussão e revidou a agressão.

De acordo com o Uol, pessoas que estavam no local filmaram a discussão, que teria iniciado por conta de um problema no chip do cliente.

O gerente teria pedido para que o cliente explicasse o problema com educação, o que fez o cliente ir pra cima do homem, o acertando com um soco no peito. O gerente acaba revidando a agressão.

Após o ocorrido, o cliente diz para as pessoas no local que foi agredido, mas ouve de funcionários do local que foi ele quem agrediu o gerente primeiro.

A Polícia Militar informou que até o momento "nenhuma chamada havia sido recebida sobre o caso".