Vereador Gabriel Monteiro fazia sexo na frente da equipe, revela ex-assessor

O ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL), Heitor Nazaré, revelou em depoimento aos membros do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que o parlamentar levava mulheres para sua casa, onde seus funcionários trabalhavam, pedia para que elas mostrassem os seios e fazia sexo durante o horário de trabalho na frente da equipe.

"Já teve ocasiões que a gente estava editando vídeo durante o expediente, e o Gabriel chega lá com uma garota e começa a transar com a garota na nossa frente, mandava ela alisar ele e coisas do tipo”, revelou Nazaré.

O ex-assessor contou ainda que enquanto alguns aceitavam as atitudes inadequadas, outras pessoas ficavam constrangidas, e mesmo percebendo o incômodo, Gabriel continuava.

Os trechos dos depoimentos de testemunhas de acusação no processo ético-disciplinar por quebra de decoro do vereador foram relevados pela primeira vez.

Gabriel Monteiro está sendo investigado por filmagem e armazenamento de vídeo onde faz sexo com adolescente, exposição vexatória de crianças, abuso e violência física contra pessoa em situação de rua, assédio moral e sexual contra assessores, perseguição contra vereadores, usar servidores de seu gabinete para atuar em sua empresa, e suspeita de estupro contra 4 mulheres.