Torturado por influencer conta detalhes do crime: 'facadas na sola do pé'

O empresário, de 46 anos, que diz ter sido torturado pela influencer Vitória Guarizo Demito, o namorado dela Gabriel Duarte Meneses e um outro homem. Ele contou detalhes do crime.

A vítima marcou um encontro com Vitória por aplicativo de relacionamento, mas foi recebida por outros dois homens e torturada em um apartamento em São Paulo.

Durante as 30 horas em que ficou mantido refém, o homem recebeu facadas na sola do pé, sofreu queimaduras com um maçarico e foi dopado. O grupo queria os dados bancários do homem.

"Chegaram dois caras, que começaram a me agredir e me asfixiaram. Aí, me amarraram com cordas. Um dos homens disse que iria me matar e esquartejar o meu corpo", contou a vítima ao Uol.

"Pedi para soltar a fita que prendia os meus pulsos, que estava muito apertada. Aí, um deles [Gabriel Meneses] começou a me queimar com um maçarico. Depois, me dava socos e pontapés. Ele era o mais agressivo. O outro homem me dava pontadas com a faca na sola do pé e falava que já tinha matado antes. O casal [Vitória e Gabriel] saiu, e ele ficou comigo, dizendo: 'Torça para ter R$ 10 mil na conta. Senão, não vou sair daqui'. Eles tiraram todo o dinheiro que eu tinha no banco", contou.

Os suspeitos ainda ameaçavam estuprá-lo em meio as agressões. Depois de ter fornecido a senha bancária de onde foi retirado R$ 40 mil, ele foi obrigado a ingerir 4 comprimidos e perdeu a consciência.

A Polícia Civil acredita que ele tenha sido vítima do "Boa Noite, Cinderela". A substância encontrada no corpo do empresário é a mesma achada na casa da influencer. Os dois estão presos e o terceiro homem ainda não foi localizado.

"Ela dizia que não queria ver uma gota de sangue no apartamento, enquanto eu era agredido por dois homens. Me mandava ficar quieto e tapou a minha boca com uma fita. Depois, me obrigou a tomar um suco muito amargo com quatro comprimidos. Aí, eu apaguei. Quando despertei, estava desorientado, no banco de trás do meu carro. Um mês depois disso, ela ainda me procurou com uma mensagem, dizendo: "oi, sumido", como se nada tivesse acontecido. Ela disse que queria me encontrar. Quando a questionei, ela disse que não lembrava de nada, que tinha sido forçada pelos outros dois homens a fazer o que fez", contou a vítima.