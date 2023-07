Influencer e modelo são presos por suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela'

Durante a prisão, a polícia apreendeu maconha, haxixe, cocaína e dezenas de psicotrópicos no apartamento de Vitória. A suspeita é que os itens tenham sido usados no crime "Boa Noite, Cinderela", em que a vítima é drogada e roubada.

A vítima teria marado um encontro com a influencer por meio de um aplicativo de relacionamento, mas quando chegou ao apartamento foi recebida por dois homens, um deles Gabriel, que já teria tido um relacionamento com Vitória.

