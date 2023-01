Suspeito de estuprar crianças, estudante de medicina de Manaus é preso na Argentina

A Polícia Civil recebeu informações de que o acusado estaria residindo na cidade de Buenos Aires, apresentando-se com nova identidade, houve redirecionamento dos esforços coordenados pelo DPC Matheus Zanatta. Foram realizadas uma série de diligências de campo e em ambiente cibernético – com suporte dos DPCs Anchieta Nery e Yan Brayner - que resultaram na localização, confirmação de identidade e prisão do investigado.

O então estudante de medicina, foi indiciado e condenado em processo criminal da comarca de Teresina por estupro de vulnerável. A investigação realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) identificou as vítimas, colheu os elementos informativos necessários e representou pela prisão do investigado.

