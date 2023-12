Senadora Damares Alves é internada às pressas em Brasília

A ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro está entre os casos raros em que a doença se manifesta no ouvido e acaba afetando a função motora do organismo.

A senadora Damares Alves, do Republicanos, foi internada às pressas no hospital DF Star, em Brasília, nessa quinta-feira (7), com um quadro de paralisia facial.

