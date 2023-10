Quarto voo com brasileiros resgatados de Israel chega ao Brasil

Segundo o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, com o 4º voo, já são mais de 700 pessoas resgatadas. “Esse já é o quarto voo. Mais de 700 pessoas já foram evacuadas. A previsão do Itamaraty são 15 voos.”, explicou.

O avião saiu de Tel Aviv na sexta-feira (13) e chegou ao Aeroporto de Galeão (RJ) por volta de 2h44 de hoje. De acordo com o Governo Federal, o destino final dos passageiros é em 18 cidades brasileiras. A ampla maioria em São Paulo (118), outras 31 no Rio de Janeiro, 13 em Porto Alegre, dez em Florianópolis e cinco em Brasília e Belo Horizonte.

O quarto voo com brasileiros resgatados de Israel chegou ao Brasil neste sábado (14). Ao menos 207 passageiros e quatro pets, sendo dois cachorros e dois gatos, estavam na aeronave KC-30 do Governo Federal.

