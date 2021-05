Presidente da Anvisa confirma tentativa de mudar bula da cloroquina

O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres confirmou, nesta terça-feira (11), que houve tentativa de mudar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado contra a Covid-19.

Ele também disse ser contra a indicação do uso da cloroquina no tratamento da doença. "Esse documento foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação deselegante minha (...) "Só quem pode modificar a bula é a agência, desde que requisitado pelo desenvolvedor do medicamento (...) Quando houve uma proposta de pessoa física, eu falei 'não tem cabimento', explicou.

O assunto foi comentado anteriormente no depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que contou ter participado de uma reunião no Palácio do Planalto.

O depoimento do presidente da Anvisa segue em andamento no Senado.