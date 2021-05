PDT envia notícia-crime ao STF contra Bolsonaro por recomendar cloroquina

A indicação do presidente ao uso do medicamento é alvo, inclusive, da CPI da Covid que apura a atuação do governo no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

De acordo com o Estadão, o partido defende a abertura de inquérito contra Bolsonaro e cita ainda a decisão da justiça que proibiu a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo de promover campanhas publicitárias defendendo ‘tratamento precoce’.

O PDT enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (06), mais uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por supostos crimes de perigo contra a vida da população pela propagando do governo federal ao "tratamento precoce" com o uso de cloroquina contra a Covid-19, medicamento sem eficácia comprovada.

