PF faz operação contra bancos digitais não autorizados

Segundo a investigação, os criminosos criaram dois bancos digitais onde ofereciam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta. Foram abertas contas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias e com outros fins ilícitos. As contas desses dois bancos digitais, hospedadas em bancos regulares, movimentaram R$ 7,5 bilhões.

