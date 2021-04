Peritos revelam que menino Henry Borel sangrou por 4 horas até morrer

Dias depois da prisão, ela confessou que o relacionamento da família era conturbado e afirmou que Henry estava mancando e com cara de pânico quando saiu do quarto após passar horas à portas fechadas com Jairinho.

No Hospital Barra Dor, pediatras tentaram reanimá-lo e intubá-lo, mas não havia mais o que se fazer. A publicação diz ainda que um relatório policial mostra conversas recuperadas do telefone de Monique onde ela agradece a doméstica Leila Rosângela de Souza Mattos, que mentiu em seu primeiro depoimento dizendo que a convivência entre a mulher, Jairinho e Henry não tinha conflitos:

Novos detalhes do laudo pericial do menino Henry Borel, 4, mostram que a criança sofreu hemorragia interna por quatro horas após ter o fígado lacerado.

