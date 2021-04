Polícia encontra câmera de monitoramento no quarto do menino Henry

A cabeleireira que atendia Monique chegou a testemunhar que ouviu a conversa e contou à polícia que após discutir com Jairinho pelo telefone, ela perguntou a mulher se no shopping onde o salão funciona vendia câmeras.

Os investigadores acreditam que ele foi comprado no dia em que a babá relatou as agressões de Jairinho ao menino, enquanto ela estava em um salão de beleza.

Peritos da Polícia Civil encontraram uma câmera escondida dentro de uma caixa na estante do quarto do menino Henry, morto no dia 8 de março. O equipamento não estava instalado.

