Monique admite mentira e diz que não foi ela quem encontrou Henry caído

Monique Medeiros, mãe de Henry, relatou que não foi ela quem encontrou o filho caído no chão do quarto na madrugada do dia 8 de março, como ela havia contado em seu primeiro depoimento.

Segundo a colunista Juiana Dal Piva, do Sol, Monique contou que foi obrigada por Jairinho a inventar uma versão que “seria melhor até para ela”.

De acordo com a colunista, Monique soube nos últimos dias que outras mulheres já foram agredidas e relataram que suspeitam ter recebido bebidas com remédios diluídos. “Ela começou a chorar quando ouviu isso porque também acontecia com ela”, disse uma fonte à publicação.

No último depoimento, Monique revelou ter sido agredida por Jairinho. A defesa da professora disse ainda que em um dos episódios de violência, o vereador teria pulado o mura da casa da sogra e esganado Monique no quarto.