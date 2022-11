Ovnis? Pilotos relatam luzes estranhas no céu durante voos: "Estão girando"

Um fenômeno curioso deixou pilotos da Azul e da Tam apreensivos no Rio Grande do Sul. É que luzes giratórias, não identificadas, surgiram no céu de Porto Alegre durante o tráfego aéreo. De acordo com os pilotos, as luzes piscavam intensamente e podiam ser vistas a quilômetros de distância, durante quase todo o percurso dos aviões.

Pilotos da TAM e da Azul, além de funcionários da Torre de Controle do Aeroporto Salgado Filho, relataram avistamentos de luzes no céu de Porto Alegre na noite deste sábado (5).



Os diálogos entre os comandantes e a controladora de tráfego aéreo detalham os relatos.



Assista ▶️ pic.twitter.com/KhR89IygdK — Metrópoles (@Metropoles) November 6, 2022

O fenômeno ocorreu no último dia 22 de outubro, mas as imagens viralizaram na noite deste sábado (5). Na ocasião, o caso foi reportado aos controladores de voo do Aeroporto Salgado Filho, que também não souberam informar do que se tratava. Em diálogos divulgados pelo site Metrópoles, um dos pilotos afirma que as luzes tinham formato espiral e que giravam a certa velocidade.

Na conversa, outro piloto também confirma que viu as luzes e que pensou em reportar, mas teve receio de parecer “louco”: “Eu ia informar vocês, mas iam falar que eu estou louco. Na verdade nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São três luzes girando em espiral entre elas assim bem forte”, descreve.

Até o momento não se sabe o que seriam exatamente as luzes, mas nas redes sociais o assunto está dando o que falar com muita gente apostando em ovnis.