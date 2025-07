Onze pessoas ficam feridas após trem partir ônibus ao meio em Curitiba

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas após um trem atingir em cheio um ônibus articulado na cidade de Curitiba, no Paraná, no momento havia 25 pessoas no coletivo. Com o impacto, o veículo se partiu ao meio. O acidente ocorreu por volta das 23h30, na Av. Paraná, no bairro Cabral, quando o ônibus teria avançado o sinal na linha férrea.

O acidente interditou a avenida por horas. A empresa Rumo, responsável pelo trem informou que o maquinista ainda tentou acionar os freios de emergência, mas não conseguiu evitar a batida.

"O maquinista que acionou a buzina conforme procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais, foi surpreendido pela ação do motorista e acionou os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição", disse em um comunicado.

Apesar do susto, os passageiros tiveram apenas ferimentos leves. A Transporte Coletivo Glória lamentou o acidente e disse que vai apurar as circunstâncias do acidente.