Mulher filmada fazendo sexo com desconhecido em show de Henrique e Juliano estava com marido e relata apagão

Um vídeo de sexo gravado durante o show de Henrique e Juliano em Goiânia virou caso de polícia. Isso porque após a repercussão das imagens, a mulher que aparece no vídeo procurou a polícia para denunciar ter sido estuprada.

A mulher de 31 anos afirma que estava no show acompanhada do marido e ambos não se lembram de nada. Na imagem, ela aparece com um homem desconhecido.

A cabeleireira afirma que junto com o vídeo de sexo foram divulgados seu número de telefone, local de trabalho e fotos dela, e que a vida virou do avesso por conta disso. "Eu lembro de estar bebendo cerveja, depois de uma luz no meu rosto e de falar 'apaga a luz', mas não tinha noção do que estava acontecendo, muito menos de que tinha alguém filmando. […] Minha vida não é mais a mesma depois dessa exposição toda. Eu quero expor a minha versão", disse ela ao G1 Goiás.

Ela também nega que a mensagem divulgada junto com o vídeo de que teria feito sexo em troca de uísque não é verdade. "Eu jamais faria uma coisa dessas, nem uísque eu bebo. Meu marido também nunca deixaria isso acontecer", disse, afirmando que o marido não tem memória de nada do dia do show.

A Polícia Civil está investigando o caso e a Justiça mandou retirar o vídeo do ar em vários sites.