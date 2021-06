Mulher é resgatada com vida de prédio que desabou no Rio de Janeiro

Ela afirma que outras duas pessoas também estão soterradas no prédio. Uma ambulância levou a mulher para um hospital próximo e ainda não detalhes do estado de saúde dela.

A vítima é uma mulher que teria conseguido sinalizar onde estava em meio aos escombros. Ela e a família dormiam no momento do desmoronamento.

O Corpo de Bombeiros resgatou mais uma vítima do desabamento de um prédio de quatro andares ocorrido na madrugada desta quinta-feira (3), na comunidade Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.

